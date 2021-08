Het wordt steeds stiller in de teststraten van GGD Zeeland

Ook in de afgelopen week was Middelburg de gemeente waar in Zeeland de meeste coronabesmettingen werden vastgesteld. In Middelburg nam het aantal positieve testen licht toe tot 68. Op Schouwen-Duiveland was sprake van een forse afname tot 28. In heel Zeeland daalde het aantal besmettingen tot 311. ,, Over het algemeen zien we nog steeds de meeste positieven in de leeftijdscategorie 16 tot en met 23 jaar”, aldus de GGD Zeeland.