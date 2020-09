Het wordt historisch warm in Zeeland: nog nooit zo laat in het jaar zó heet

Tropisch weer - 30 graden of warmer - komt in september zelden voor. Op het weerstation in Vlissingen, dat sinds 1906 in bedrijf is, gebeurde dat in 114 jaar tijd slechts vijf keer: twee keer in 1911, in 1919, in 1949 en voor het laatst op 14 september 2016. Het zal erom spannen of dinsdag in Vlissingen ook de 30 graden wordt gehaald.

In Westdorpe gebeurt dat vrijwel zeker. De voorspellingen van de diverse weerbureaus variëren van 31 tot 33 graden. Er wordt sinds 1991 in Westdorpe gemeten. Op drie dagen in september werd het 30 graden of warmer: op 5 september 2013 en op 13 en 14 september 2016. Maandag werd de tropische grens net niet gehaald: 29,9 graden...

Dagrecord

Het dagrecord voor 15 september lijkt dinsdag hoe dan ook te worden gebroken. Dat staat sinds 2016 op 28,5 graden in Westdorpe. In Vlissingen is dat 27,1 graden (ook in 2016 gemeten) en in Wilhelminadorp op 25,7 graden (2006). Het station in Wilhelminadorp was tijdens de warme september van 2016 niet in gebruik.

Dit jaar waren er tot nu toe 11 tropische dagen in Westdorpe. Dat kunnen er dinsdag 12 worden. Daarmee wordt het record van 1995, 2006 en 2019 geëvenaard.

Meteorologen zien voor enkele delen van het land zelfs nog een kans op een regionale hittegolf. Daarvoor moet het vijf dagen achtereen boven de 25 graden zijn, waarvan drie boven de 30. Dat zit er voor Zeeland niet meer in. Na dinsdag lijkt de 25 graden niet meer te worden gehaald.