Het weer was in mei extreem zacht in Zeeland

In Westdorpe werd het gemiddeld 15,6 graden. Ook dat is een tweede plek, want in 2008 was het gemiddeld 15,7 graden. Wilhelminadorp evenaarde met 15,5 graden de meimaand van 2008. Of dat een record is, is niet zeker, want het station was van 2014 tot en met 2017 niet operationeel.