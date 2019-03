Het weer op verkiezingsdag: stralende dag, hogere opkomst?

VERKIEZINGEN Half miljoen kiezers raadplegen Kieswijzer Provincia­le Staten

14:29 MIDDELBURG - Ruim 500.000 stemgerechtigden in Nederland hebben inmiddels de Kieswijzer voor de Provinciale Statenverkiezingen ingevuld. De stemhulp is de enige die voor iedere provincie beschikbaar is en inzoomt op de regionale hete hangijzers. Twijfel jij nog waar jouw stem woensdag naartoe moet? Beantwoord nog geen twintig vragen en ontdek welke politieke partij het best bij jou past.