Het waterschap gaat gewoon strooien: ‘PFAS in strooizout? Dat interesseert me niks!’

Nederland is sinds enige tijd in de greep van PFAS, een verzamelnaam voor giftige stoffen die door toedoen van de mens in het milieu zijn gekomen. Door te hoge waarden in grond, liggen bouwprojecten stil. Ook in strooizout zouden de PFAS-normen te hoog zijn, waarschuwde leverancier De Nederlandse Zoutbank vorige week in De Telegraaf. Daardoor zou de gladheidsbestrijding in gevaar komen.