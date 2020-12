Het was meteen hommeles in Forum voor Democratie Zeeland: ‘De euforie na de verkiezingsoverwinning werd snel getemperd’

Je kunt het gerust een beginnersfout noemen van zowel Baudet als de Zeeuwse kandidaten van FvD. Als de partij vijf zetels zou halen bij de provinciale verkiezingen, was de afspraak, zou de top vijf van de lijst in de Statenzaal komen. De gedachte is logisch, alleen kun je zoiets niet garanderen. In Nederland is bij wet geregeld dat iemand ook met voorkeurstemmen kan worden gekozen. Dat overkwam Martin Bos, waardoor de nummer vijf van de lijst, Xander Eversdijk, buiten de boot viel. Hij werd onlangs burgercommissielid in de Staten en is maandag tegelijk met Van Hoecke opgestapt.