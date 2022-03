Het Volk maakt laatste rondreis ‘Als ik alleen maar naar de gezichten van Bert en Wigbolt kijk, schiet ik altijd meteen in de lach’

In Rilland zijn de leden van Toneelgroep Het Volk graag geziene gasten. Vrijdagavond 18 maart treden ze voor de laatste keer op in Zeeland. ,,Ze zijn al een aantal keren bij ons geweest”, zegt Jacques Boonman van Podium Reimerswaal. ,, Het zijn topacteurs en hun voorstellingen bevatten veel humor. Als ik alleen maar naar de gezichten van Bert en Wigbolt kijk, schiet ik altijd meteen in de lach.” Bert en Wigbolt, dat zijn Bert Bunschoten (70) en Wigbolt Kruijver (71). Samen waren ze in 1976 oprichters van Toneelgroep Het Volk. Ze kozen ervoor toegankelijk en herkenbaar theater te maken, gekenmerkt door een liefderijke aandacht voor de Nederlandse taal. ,,Literair toneel heeft altijd onze voorkeur gehad”, vertelt Kruijver. ,,Maar we heten ook niet voor niets ‘Het Volk’, we hebben altijd getracht een breed publiek aan te spreken.”