MIDDELBURG - Zelf weet de Middelburgse C.G. (32) niets meer van de steekpartij die vorig jaar een einde maakte aan het leven van haar medebewoner in het beschermd wonen-complex van Emergis in Middelburg. Toch eiste het Openbaar Ministerie (OM) vandaag in de rechtbank Middelburg 4 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging tegen de vrouw.

Het staat voor het OM vast dat de Middelburgse op 28 oktober een broodmes in het hart van de 26-jarige Youssef el Kourachi stak. Drie getuigen zagen haar met het mes in handen en een wezenloze blik in de ogen.

G. herinnert zich weinig van die bewuste zaterdag. Wel weet ze dat ze het tv-programma 'The voice of Holland' zat te kijken en haar derde fles wijn leegdronk. Wat volgt is een gat in haar geheugen. Volgens begeleiders zou ze ruzie hebben gekregen met El Kourachi. Die beëindigde kort daarvoor hun relatie, daarbij was ze flink door hem uitgescholden.

112 bellen

Opmerkelijk genoeg belde ze zelf naar alarmcentrale 112 en zei dat ze El Kourachi ging doodmaken. De meldkamer seinde Emergis in, maar de werknemers kwamen te laat. Een werknemer zag het lichaam van El Kourachi bloedend van zijn bed glijden. Met daarnaast de verdachte, die bloed aan haar linkerhand had.

Volgens Officier van Justitie Wilfred Suijkerbuijk is er geen sprake van moord. Het gebeurde in een dronken opwelling, denkt hij. Toch vindt hij vier jaar celstraf gepast, gezien de maatschappelijke impact. Beiden woonden met 20 anderen in complex Hof van Sint Pieter, een tussenvorm tussen kliniek en zelfstandig wonen voor mensen met een psychiatrische aandoening.

Voor de vader van het slachtoffer heeft Emergis flinke steken laten vallen. "Hoe kon dit gebeuren bij beschermd wonen? Was het laksheid, een te kort aan personeel? Emergis heeft geen teken van medeleven getoond. Ik ben pas benaderd nadat ik het dossier van mijn zoon opvroeg. In mijn ogen veel te laat. Het verschrikkelijkste wat je kan overkomen is je eigen kind begraven."

'Niet om de schuld af te schuiven'

Werknemers getuigden dat ze niets van een alcoholprobleem afwisten. Advocaat Rivka Davidse haakte daarop in. Ze vond dat de alcoholverslaving van haar cliënte niet goed is aangepakt door Emergis. "Niet om de schuld af te schuiven, maar beschermd wonen was niet de juiste plek en behandeling."

Naast de celstraf acht het OM TBS met dwangverpleging de enige juiste optie. De verdachte is seksueel misbruikt in haar jeugd. Ze is al jaren suïcidaal, kampt met borderline, een posttraumatische stress-stoornis en stevige alcoholverslaving. Ze is volgens het OM daardoor verminderd toerekeningsvatbaar met gevaar voor herhaling.