Het verlies van Chris en de komst van Norman in podcast 6 over Bløf: ‘Het verdriet is verwerkt’

In een landhuis in Dishoek werd het album Blauwe ruis opgenomen, dat grotendeels in het teken staat van het verlies van Chris. In de podcast luisteren de muzikanten naar het liedje Vrienden, dat onverbloemd over hem gaat. Paskal vertelt hoe hij tijdens de opname aan het eind meer schreeuwt dan zingt. Hij stond alleen in een ruimte die was afgedekt met matrassen en piepschuim. Toen hij terugkwam in de afluisterruimte trof hij de bandleden, producers en technici in tranen.