Het verdwenen suikerpaleis van Ellewoutsdijk

We wandelen met schrijfster Anna van Suchtelen over de Langeviele van Ellewoutsdijk. Speurend naar restanten van het buiten Zorgvliet. Demeter is een niet te missen overblijfsel in de tuin die bij het landgoed hoorde. Even verderop, aan de andere kant van de weg, stond wat dorpelingen het 'suikerpaleis' van de familie Van Hattum noemden: een in Oosterse stijl uitgebouwd landhuis. Dat was de kern van het landgoed. Anna van Suchtelen (1961), beeldend kunstenaar in Utrecht en rechtstreekse afstammeling van de Van Hattums, schreef een boek over het in 1944 in puin geschoten buitenhuis aan de hand van de levens van drie grootmoeders. Eerst koos ze voor de titel 'Suikerpaleis in de klei'. Het werd uiteindelijk 'Versailles aan de Schelde, familiekroniek.' Die titel is ontleend aan een krantenverslag in 1894, toen het buiten Zorgvliet werd omschreven als 'een Versailles in miniatuur in een vergeten uithoek aan de Schelde'.