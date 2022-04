Het uitreiken van een Four Freedoms Award is ook een beetje een prijs: ‘Jeetje, dat ik dat mag doen’

,,Ik ben vereerd. Het viel een beetje rauw op mijn dak. Jeetje, ik mag dat doen.” Bestsellerauteur Lale Gül, vorig jaar zelf door Elsevier uitgeroepen tot Nederlander van het jaar, was aangenaam verrast dat de Roosevelt Foundation haar benaderde om donderdag de onderscheiding voor vrijwaring van gebrek uit te reiken aan Nice Nailantei Leng’ete, die zich in haar geboorteland Kenia al jaren inzet voor afschaffing van vrouwenbesnijdenis en toegang van meisjes tot gezondheidszorg en onderwijs.

,,Ik had over haar gelezen in Het Parool", vertelt Gül. ,,Dat trok mijn aandacht. Toen hoorde ik dat zij een van de prijswinnaars was. Ik dacht: ‘Echt goed. Dat is verdiend.’ Ze heeft duizenden meisjes ervoor behoed dat ze hun clitoris zouden verliezen op een inhumane wijze. Dat doet ze met gevaar voor eigen leven. Triest dat het vooral vrouwen zijn die andere vrouwen dit aandoen, terwijl ze weten hoeveel pijn dit geeft. Dat laat zien hoe diep het in die cultuur is vastgeroest. Niemand durft er tegenin te gaan of te zeggen: ‘Dat doe ik niet.’ Dat vergt veel doorzettingsvermogen."

Volledig scherm Nice Nailantei Leng’ete krijgt de Four Freedoms Award voor vrijwaring van gebrek © Roosevelt Foundation

In haar roman Ik ga leven neemt Gül afstand van haar streng-islamitische opvoeding. Ze kan meevoelen met Nice Leng’ete. ,,Als je daar in je eentje tegenin gaat, krijg je te maken met geweldsdreiging, met agressie. Ze gaan je uitjoelen. En dan toch op het pad blijven waar je op zit. Dat is bij mij ook gebeurd, en nog dagelijks sinds de publicatie van mijn boek en nu ik columns schrijf en een podcast maak. Ik hoop dat die prijs haar beschermt. Je vijanden durven misschien niet meer zo luidruchtig te zijn in hun geweldsdreiging. Wanneer zij internationaal als een held wordt beschouwd, weten ze dat ze even moeten dimmen."

Volledig scherm Paul de Leeuw: ,,Het is voor mij een hele eer om de Freedomaward te kunnen uitreiken aan ÜniKuir die jongeren helpt te ontdekken wie ze zijn.” © BNNVARA

Cabaretier en presentator Paul de Leeuw reikt de onderscheiding voor vrijwaring van angst uit aan Melike Balkan en Özgür Gür van de Turkse organisatie ÜniKuir die strijdt voor de gelijke behandeling van LHBTI-plussers. Voor ons is dat misschien vanzelfsprekend, zegt hij, maar elders vaak helemaal niet. ,,Soms denken we dat onze vrijheid universeel is. Dat de vrijheid om te kunnen zijn wie we willen zijn gemeengoed is. Maar als we kijken naar landen die onder een streng regime leven, die gebukt gaan onder terreur of godsgruwelijke regels van een geloof, dan mogen we hier in onze handen knijpen. Toch gebruiken we het woord homo of nicht te pas en onpas. Om duidelijk te maken dat anders-geaarden zwak zouden zijn en niet normaal. Maar dit mogen we hier zeggen. Daarom is het voor mij een hele eer om de Freedomaward te kunnen uitreiken aan ÜniKuir die jongeren helpt te ontdekken wie ze zijn. Ondanks het zwaard van Erdogan. Een organisatie die zich niets van macht aantrekt en juist gebruik maakt van de macht te kunnen, te mogen en te moeten zijn wie je wilt zijn.”

Volledig scherm Melike Balkan en Özgür Gür van de Turkse organisatie ÜniKuir die strijdt voor de gelijke behandeling van LHBTI-plussers © Roosevelt Foundation

Lian Gogali krijgt de prijs voor godsdienstvrijheid uit handen van theologe Jacobine Geel, die ook voorzitter is van het College voor de Rechten van de Mens. ,,Ze is een krachtige en heel bevlogen vrouw. Ik denk ook iemand met een diep geloof, niet alleen godsdienstig, maar ook in het vermogen van mensen om de wereld wat leefbaarder en vreedzamer te maken.”

Volledig scherm Jacobine Geel: ,,Zo'n prijs geeft Lian Gogali een enorme status.” © Mensenrechten.nl

Op het door religieuze conflicten verscheurde Indonesische eiland Sulawesi heeft Gogali het Mosintuwu Institute for Women opgezet, waar ze christelijke en islamitische vrouwen met elkaar in contact brengt en opleidt tot vredestichters en aanjagers van verandering. ,,Mannen staan vaak in de ruziestand", legt Geel uit, ,,Dus zij dacht: 'Dan moet ik misschien van de andere kant beginnen.’ Mannelijke dominantie zit daar in het DNA van die godsdiensten. Het is spannend hoe zij via de vrouwen probeert door te dringen tot de mannen en zo hoopt nieuwe uitbraken van geweld tussen religies te voorkomen.”

Volledig scherm Lian Gogali krijgt de Four Freedoms Award voor godsdienstvrijheid © Roosevelt Foundation

Geel heeft als kind in Indonesië gewoond. ,,Ik kan haar bij wijze van spreken in haar eigen taal begroeten.” Ze is ervan overtuigd dat de Four Freedoms Award Gogali helpt bij haar strijd. ,,Zo'n prijs geeft haar een enorme status. En status helpt altijd. Het is een legitimatie van wat ze doet. Het kan haar project nog meer vleugels geven. Ze komt ook aan andere tafels te zitten. In haar eigen gebied geeft het haar een sterkere positie. Als ze wereldwijd erkenning krijgt, zien ze dat daar ook. Dus er gaat absoluut effect van uit."

Volledig scherm Zaire Krieger: ,,Ik ben super benieuwd hoe het is om Mai Khoi persoonlijk te ontmoeten.” © Bete photography

Muzikante Mai Khoi Do Nguyen wordt wel de Vietnamese Lady Gaga genoemd, maar haar activisme valt niet goed bij het regime in Hanoi. ,,Ze had de keuze om een hele grote ster te worden, om succes en roem te krijgen, maar het voelde niet goed omdat het niet strookte met de vrijheid van expressie en het streven naar democratie", vertelt schrijver en spokenwordartiest Zaire Krieger, vertaler van het beroemde gedicht The hill we climb van Amanda Gorman. ,,Ze koos ervoor dat te doen wat goed was. Als een heel dapper iemand. Als men ons zou vragen of we ook die keus zouden maken, zouden we allemaal ja zeggen, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.”

Volledig scherm Mai Khoi Do Nguyen krijgt de Four Freedoms Award voor vrijheid van meningsuiting © Roosevelt Foundation

Dat Mai Khoi de prijs voor de vrijheid van meningsuiting krijgt, is ook een signaal aan Nederland, vindt Krieger. ,,Omdat zij met kunst vecht. De laatste jaren is de Nederlandse kunst in de problemen. Niet alleen door corona, ook omdat de regering er op kort. Het is geen hobby. Je kunt ermee vechten voor je recht. Daar moeten we in investeren. Kunstenaars zijn belangrijk. Ze kunnen kritiek leveren op de politiek en de democratie, die rol mogen ze zich ook toe eigenen. Ik ben super benieuwd hoe het is om haar persoonlijk te ontmoeten. Eigenlijk kan al het andere me een beetje gestolen worden, haha. Ik wil zien wie ze is, weten wat er in haar hoofd omging toen ze haar keuze maakte, hoe het voelt dat ze als superster in haar eigen land niet gevierd wordt.”