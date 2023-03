Het ‘trucje’ van mevrouw Van der Plas en of ‘links’ kan stoppen met stempelen: dit viel de lezer op

lezersbrievenMarion Mertens uit Sluis vraagt zich af wat volgens de BBB het verschil eigenlijk is tussen een boer en een burger. Iedereen doet toch gewoon zijn werk? De aankomende verkiezingen houden de lezer bezig. Net als de discussie over het draagvlak voor extra kerncentrales in Borssele. Dit zijn de beste lezersreacties van de week.

Een boer is ook een burger

Ik geef alles en iedereen het voordeel van de twijfel, zo ook mevrouw Van der Plas. Heel snel zag ik dat zij gepokt en gemazeld haar intrede als politica deed. Er zit een zeer kundige machine achter volgens mij, die haar optimaal begeleid en gelanceerd heeft. Zo ook de media die mevrouw Van der Plas te pas en te onpas beschrijven en belichten. Boeren Burger Beweging is de slogan. Zijn boeren geen burgers dan? Het komt bij mij over alsof boeren andere burgers zijn. Boeren doen toch ook gewoon hun werk net als alle andere burgers die hun werkzaamheden verrichten! Onlangs heeft mevrouw van der Plas samen met SGP en JA21 een motie ingediend. Een motie waarin burgers nog meer het recht wordt ontnomen om via de rechter in verweer te kunnen gaan met betrekking tot de stikstof - c.q. ammoniakuitstoot. Trucje of censuur?

Marion Mertens, Sluis

Gratis winkelen met de zelfscanner

Een hoogtepunt van een dieptepunt. De politie en rechters zijn overbelast, er is personeelstekort en een torenhoge inflatie. Er wordt per jaar voor miljoenen gestolen uit de winkels. Met de zelf scanapparaten neemt dit exorbitante vormen aan. Voor winkeliers een ingecalculeerde derving. De steekproefcontroles zijn minimaal en de pakkans is zeer klein. Zowel jong, oud, rijk als arm maken er een sport van om bepaalde artikelen niet te scannen omdat ze het te duur vinden of daar geen geld voor over hebben. Gratis winkelen wordt hier aangemoedigd. Misdaad loont hier zeker. De meest voorkomende smoes bij een enkel heterdaadje is: ,,Ik heb de piep echt gehoord”, ,,ik werd afgeleid” of ,,oei, dat artikel heb ik over het hoofd gezien”. Allemaal leugenachtige praatjes. De dader de mond laten spoelen met zeep doen we hier tekort. Je komt er met een Jantje van Leiden van af. Voor Jantje liep het slecht af, hij werd op 22 januari 1536 te Münster geëxecuteerd.

André Schrier, Schore

Het alternatief voor kerncentrales bestaat

Voor een deel ben ik het eens met de stelling van Petra Luteijn; Zeeland wordt twee kerncentrales opgedrongen, met alle gevolgen van dien. Die kerncentrales zijn ook niet nodig, maar dan moeten we wel een goed alternatief hebben. De toekomst vraagt nu eenmaal om veel meer elektriciteit. Zo’n alternatief is er ook, de Thorium Vloeibaar Zout Reactor ofwel de T-MSR. De T-MSR kan dicht bij bedrijven worden geplaatst waar veel elektrische energie nodig is. Nucleaire afval van de kerncentrales kan de T-MSR als splijtstof gebruiken. De kans dat er iets fout gaat met de T-MSR is vele malen kleiner dan van de huidige kerncentrales, het is zelfs een te verwaarlozen risico. Koeltorens zijn ook niet nodig want de T-MSR heeft geen externe koeling nodig. Al met al dus genoeg redenen om ons sterk te maken voor de verdere ontwikkeling en bouw van de T-MSR.

Huub van der Laan, Oostkapelle

Dag Hollandse garnalen

Als het aan de Europese Commissie ligt gaan we binnenkort Noorse garnalen eten. Na de sanering van de boeren, tuinders en visserij is nu de garnalenvisserij de klos, lees ik in dit artikel. Dag lekkere garnalencocktail. Europa is bezig om voedselschaarste te creëren. Dit betekent hogere voedselprijzen. Dit betekent ook meer macht in Brussel over de voedselproductie in Nederland. Kees van Beveren, oud CDA gedeputeerde en nu voorman van de garnalensector, weet ook niet meer hoe het verder moet. Ik adviseer hem een waardig afscheid voor te bereiden. Een vlootschouw van 200 garnalenkotters die op de Nieuwe Waterweg in Rotterdam hun laatste vaart maken. Nodig Frans Timmermans en al zijn volgers, de jaknikkers uit de Tweede Kamer en Provinciale Staten, uit om de schouw af te nemen. Wacht wel met het versturen van de uitnodiging tot na 15 maart. Er valt wat te kiezen. Of je kiest voor een goedgevulde koelkast met betaalbare lokale producten of je kiest voor een koelkast gevuld met geïmporteerde producten aangevoerd door vrachtauto’s, vliegtuigen en zeeschepen. Wat een stikstofdiscussie...

Dick Meulblok, Renesse

Veel partijen, maar wie denkt aan het algemeen belang?

Op 15 maart 2023 doen voor het eerst in de geschiedenis maar liefst 16 partijen mee aan de PS verkiezingen. Of die vele partijen ook de bestuurbaarheid van Zeeland ten goede komen is nog maar zeer de vraag. Een van de nieuwkomers is de BBB (BoerBurgerBeweging). Door op de eerste zes plaatsen van hun lijst vijf akkerbouwers te zetten, verlaagt de BBB zich in Zeeland tot een one-issue partij. Persoonlijk belang wordt duidelijk belangrijker geacht dan het algemeen belang. Wanneer het uw insteek is dat na 15 maart de belangen van alle Zeeuwse burgers worden vertegenwoordigd moet u dus niet op de BBB stemmen. Gelukkig zijn er voldoende fatsoenlijke alternatieven aanwezig. Maar het allerbelangrijkste is: ga stemmen op 15 maart. Het is nu belangrijker dan ooit mede gezien de crises waarmee de Nederlandse burgers de afgelopen jaren geconfronteerd zijn geworden.

Ronald Apers, Aardenburg

PvdA en GroenLinks, stop met stempelen

De PvdA en GroenLinks willen gratis ov voor de armen, lees ik. Ik snap niet hoe men het in hun hoofd haalt om zoiets discriminerends neer te zetten? Wanneer ze op deze manier hun beleid voort willen zetten dan geef ik deze combinatie geen schijn van kans. En als je dan toch in deze trend door wil gaan, zeg dan dat de basisvoorzieningen zoals gas, elektra, water, babyvoeding, gezondheidszorg en openbaar vervoer dienen geleverd te worden tegen de kostprijs inclusief afschrijfvoorzieningen! Dan ben je pas duidelijk en toon je lef. Bovendien vind ik dat de politiek meer down-top moet werken dan top-down. Men denkt echt in Den Haag dat ze het allemaal beter weten. De mensen op de vloer, dat zijn jullie ambassadeurs, laat nu eens echt zien wat jullie waarde voor hen is. En als er goed naar de mensen geluisterd wordt dan profiteert iedereen daarvan. Maar stop nu eens met constant stempels op iedereen te zetten. Samen willen we het toch goed hebben?

Guus de Block, Terneuzen

Twijfel over militaire steun aan Oekraïne

Oekraïne: het leek voor de hand te liggen om Oekraïne te helpen toen het werd aangevallen door Rusland. Echter: hoeveel doden zijn er tot nu toe aan beide zijden gevallen, hoeveel ligt er inmiddels in puin, wanneer is het genoeg? En, hoeveel wordt er ook aan deze oorlog verdiend? Zou het kunnen zijn dat door de met name militaire steun van het Westen en de Verenigde Staten de oorlog alleen maar erger, langduriger en gevaarlijker is geworden? Stel dat er geen militaire steun meer gegeven zou worden, zou Oekraïne dan niet sneller aan de onderhandelingstafel met Rusland zitten? Uiteindelijk dient dat toch plaats te vinden.

George van de Poel, Zaamslag

