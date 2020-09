Het succes van Lekkerder bij de Boer

Nog mooier was het geweest als De Bat aan elkaar geschreven was

26 september Hij heeft één van de mooiste namen die een politicus kan hebben: Jo-Annes de Bat. Dan bedoel ik niet zijn voornaam, maar uiteraard zijn achternaam: De Bat. Het was natuurlijk mooier geweest als Debat aan elkaar geschreven was, maar dan nog: voor iemand wiens werk het als gedeputeerde is om hele dagen in debat te gaan, klinkt zo’n naam als een klok.