Het slimme raam regelt het klimaat in huis

Emma (5) uit Tholen verrast door K3 in ziekenhuis

18:19 THOLEN - De vijfjarige Emma uit Tholen is er nog helemaal ondersteboven van. Drie weken geleden werd ze in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam verrast door haar grote heldinnen: meidenband K3. Die gaven als CliniClowns een optreden voor haar.