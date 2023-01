Het sleutelmysterie van Westkapelle ontrafeld: ‘Toen ging Pieter meteen los’

Pieter Houmes uit Westkapelle had wel in de gaten dat er een grap met hem werd uitgehaald, maar het liep een beetje uit de hand. De telefoontjes kwamen zelfs vanuit Curaçao. Redacteur Maurice Steketee nam contact op met de geplaagde Westkapellaar en liet hem zijn verhaal doen. Hij praat over het sleutelmysterie met Noortje de Kroo in de nieuwste aflevering van de PZC deze week. Luister de podcast hier.