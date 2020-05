Het Rico-effect? Kickboksen populairder bij Jeugdfonds Sport en Cultuur

Uitslaande brand bij landbouwbe­drijf Nieuwer­kerk

18:59 NIEUWERKERK - In een schuur van een landbouwbedrijf aan de Stolpweg in Nieuwerkerk is zaterdagavond brand uitgebroken. De brand is uitslaand. De brandweer is met drie blusvoertuigen en een redvoertuig onderweg om het vuur te bestrijden. Het eerste blusvoertuig is begonnen met blussen.