Het regent zaterdagochtend sterren boven Zeeland

Veel kapot tijdens Oud en Nieuw: ‘Ze vernielden mijn auto met zelfge­maakt vuurwerk’

1 januari MIDDELBURG - Marc Schaap uit Oost-Souburg is de eerste om te relativeren: het is maar blik, er is niemand gewond geraakt. Maar dat onverlaten met in elkaar geknutseld vuurwerk op oudejaarsavond zijn auto verwoestten, maakt hem wel heel boos. En er ging meer kapot die avond. Zoals de ruiten van de nieuwe kassen van de gemeenschapstuin in Middelburg, en acht brievenbussen van inwoners van Dishoek.