Het personeelsfeest is terug van weggeweest, merkt de Zeeuwse evenementensector: ‘De telefoon staat roodgloeiend’

Twee jaar thuiswerken met sporadisch een bezoek aan kantoor, het heeft erin gehakt. Geen praatje bij de koffieautomaat, geen kennismaking met nieuwe collega’s, geen bedrijfsbarbecue of personeelsfeest. Vanaf vrijdag kan dat allemaal weer wel. Dan is het voor groepen tot vijfhonderd mensen klaar met de 1,5 meter, het mondkapje en het coronatoegangsbewijs.

En dat merken ze in de horeca- en evenementenbranche, zoals bij speelboerderij ‘t Klok’Uus in ‘s-Heer Arendskerke. Lois Pennings, marketing- en communicatiemedewerker: ,,We hebben voor maart al vijftien offertes, veelal van werkgevers die vorig jaar een personeelsuitje hadden geboekt, maar dat moesten afzeggen. Nu wordt dat ingehaald. Personeel is er ook aan toe. Het gevoel dat je als organisatie of bedrijf bij elkaar hoort, is door het thuiswerken verwaterd. Werkgevers kunnen eindelijk weer aan teambuilding doen en personeel snakt naar onderlinge gezelligheid, merken wij.”