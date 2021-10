Het perfecte landhuis, maar toch zetten Hans en Jaqcueline het na twee jaar alweer te koop

Waarom kocht u dit huis?

,,Eigenlijk uit pure noodzaak. Omdat we niks anders konden vinden. We hebben twintig jaar boven ons restaurant gewoond, totdat we de zaak verkochten. Daarna woonden we zolang in de Grevelingenhout, bij Bru, maar we wilden heel graag een plekje voor onszelf. Alleen, we grepen overal naast. Wilden we bieden op een huis dat vier jaar te koop stond, was dat ook alweer weg. Toen hoorden we van dit huis. Jacqueline was niet gelijk enthousiast. Veel te groot, zei ze. Maar ik ging kijken en vond dat we er wel iets van konden maken. Ik zei: verkocht. En toen hadden we een huis. Eindelijk.”