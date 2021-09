Het paradijsje van Sylvie in Axel: ‘We hebben hier zoveel beleefd’

Wanneer bent u hier komen wonen? ,,In 1978. Ik was in verwachting van mijn tweede zoon. We kwamen hier met Pasen en in juni is hij geboren, dus ik stond met een dikke buik te schilderen.”

Waarom kocht u dit huis destijds?

,,We kwamen uit Brabant, maar mijn toenmalige man werkte voor een ingenieursbureau dat betrokken was bij de bouw van het Zeldenrustcollege in Terneuzen. Zodoende kwamen we in Zeeuws-Vlaanderen te wonen, allereerst in een rijtjeshuis. Op een gegeven moment zochten familieleden een boerderijtje. Automatisch zoek je dan mee. En toen zag ik een kleine advertentie van dit huis. Ik ging eens kijken en het had wel iets, dus ik gaf het door. Maar ja, Zeeuws-Vlaanderen, zo ver weg - je kent het wel. Toen ging ik nadenken. Ik was erg gecharmeerd van Axel. En ik had een paard. Dat kon ik hier, op deze plek, kwijt. Wat als we er nou eens zélf gingen wonen?”