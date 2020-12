Het oude-normaal keert niet terug bij ziekenhuis Adrz. ‘Digitale consulten zijn een blijvertje’

GOES - Ook als corona straks voorbij is, keert ziekenhuis Adrz niet terug naar het oude normaal. Corona verandert het ziekenhuis voorgoed. Zo zullen veel afspraken vanaf komend jaar digitaal gaan. En dat worden er in de jaren daarna steeds meer. ,,Als we het blijven doen zoals we nu doen, staan mensen straks in de rij.”

Corona zorgt ervoor dat de Zeeuwse ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam sneller veranderen. Neem bijvoorbeeld het beeldbellen. Dat zal in beide ziekenhuizen een blijvertje worden, bevestigen ze. Terwijl voor de pandemie geen mens een consult via de computer wilde. ,,Nu moest het. Het was óf geen poli óf digitaal”, zegt Claudia Brandenburg, directeur van ziekenhuis Adrz. ,,Corona heeft gezorgd voor een blijvende omslag”, vertelt ze in een vraaggesprek over Adrz na corona.

Is een gewone afspraak niet beter?

,,Dat hangt ervan af. Voor veel mensen is het belastend om voor elke afspraak naar het ziekenhuis te komen. Dat moet je niet vergeten. Zeker als je er verder vandaan woont en je je kinderen of buurman moet vragen om te rijden omdat je met je been in het gips zit.”

Maar als corona over is, gaan we toch weer normaal doen?