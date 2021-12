Het lichtpuntje van Ivy Franke: stralen van geluk bij een zilveren medaille

LichtpuntjesVLISSINGEN - Lichtpuntjes, we hebben ze hard nodig in deze donkere tijd. Weet u er ook een? Deel hem met ons, zodat we de verhalen kunnen opschrijven en iedereen er een beetje van kan meegenieten. Vandaag het verhaal van Ivy Franke en haar zilveren medaille.

Moniek Franke laat trots een filmpje zien: kijk, dát is nou haar dochter, dat stuiterballetje van 6 op het podium, dat van vreugde niet kan stoppen met op en neer springen. Het geluksmomentje van Ivy én natuurlijk haar trotse vader en moeder. Moniek: ,,Ivy was 5 toen ze bij de Vlissingse Turnvereniging VTV begon. Eerst bij het recreatieturnen natuurlijk. Ze had blijkbaar talent, want al snel vroegen ze of Ivy naar de voorbereidende selectie wilde. Dan train je om aan wedstrijden mee te doen.”

Eind 2019 ging Ivy naar de voorselectie. Trainen werd door corona steeds lastiger, vertelt haar moeder. ,,VTV heeft super zijn best gedaan hoor, met buitentrainingen en filmpjes om thuis te oefenen.”

Op 7 november dit jaar was het dan zover: haar eerste wedstrijd. In de Vrijenhovenzaal in Vlissingen mocht Ivy deelnemen aan een ‘Prima vista’-wedstrijd van VTV Vlissingen. Voor het eerst mocht Ivy haar wedstrijdpakje aan. ,,Sommige oefeningen gingen goed, andere waren toch nog wat lastig, maar Ivy sprokkelde toch genoeg puntjes bij elkaar want totaal onverwacht werd haar naam omgeroepen. Een gouden moment!”

