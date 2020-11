Het leven is het best in Kapelle en Veere

20 kilo illegaal vuurwerk gevonden op grasveldje in Seroosker­ke

29 november SEROOSKERKE - De politie heeft 20 kilo illegaal vuurwerk gevonden op een grasveldje in Serooskerke (S). In de dozen met vuurwerk zaten 'shells', die vallen onder de zwaarste categorie vuurwerk. Ook zaten er in de dozen zwaar knalvuurwerk zoals cobra's en nitraten.