Het land droogt op: verhoogd risico op natuurbrand

Óf een volledig Kustmara­thon­week­ein­de óf helemaal niets

15:40 VLISSINGEN - In de eerste helft van juni neemt de organisatie van de Kustmarathon een besluit over het doorgaan van het evenement. Belangrijk daarbij zal zijn of alle afzonderlijke onderdelen afgewerkt kunnen worden. ,,Want die maken sámen het weekend zo mooi”, zegt Chris Simons, de voorzitter van het organisatiecomité. ,,En we gaan ook niet alles opbouwen voor maar één onderdeel.”