Het klimaat verandert. En dat is erg. Of zijn er ook lichtpuntjes?

1. We krijgen een wasweerbericht

Met een beetje geluk komt Weeronline er dit jaar mee: het ‘wasweerbericht’. ,,Wij krijgen regelmatig de vraag of we daar niet mee kunnen beginnen. Het staat op ons to-do-lijstje van dit jaar”, kondigt Jaco van Wezel van Weeronline aan. Op de site van de weervoorspeller staan nu al cijfers die uitdrukken hoe goed het weer is voor activiteiten als barbecueën, hardlopen, fietsen of golven. In dat rijtje zou zeker ook het buiten drogen van de was thuishoren. Geen wasverzachter ruikt zo lekker als zongedroogde was. Trouwens, wasverzachter heb je niet nodig, want de wind maakt ze óók zacht. ,,Naast zon en wind is ook van belang wat de luchtvochtigheid is”, aldus Van Wezel. Die moet niet hoger zijn dan 70 procent. ,,In Zeeland zit je wat luchtvochtigheid op de eerste rij, met al dat water om ons heen.” Wel weer gunstig voor de was: ,,Het regent heftiger, maar minder vaak. Tussen de buien is zijn lange perioden van zon en droogte.” Naar buiten dus, die was. We kunnen zo een waslijst aan voordelen noemen. Winst voor het milieu en de portemonnee: je bespaart (bij twee keer per week wassen) al snel zestig euro per jaar. Tijdsbesparing: na drie kwartier in de zon is je was droog. Kleding heeft het minder te verduren dan in je droger (kijk maar eens naar het pluizenfilter). Tot slot: zon bleekt, ontvlekt en doodt bacteriën.