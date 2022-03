Het kleine hummeltje dat nu in de vensterbank lag was echt morsdood

Het was eigenlijk maar een zacht plofgeluidje toen een kleine vogel deze week op een ochtend tegen de ruit naast mijn stoel vloog. Je denkt dan dat de schade wel meevalt, temeer omdat je weet dat uiteindelijk ongeveer de helft van alle vogels die tegen een raam vliegen de botsing overleeft. Vaak ziet het er in eerste instantie dramatischer uit dan het werkelijk is. Een vogel die tegen de ruit botst ligt op apegapen in de vensterbank of langs de gevel, maar vaak komt-ie er na enkele minuten tot een paar uur helemaal bovenop. Wat je vooral moet doen is zo’n vogel met rust laten, zodat hij weer tot zijn positieven kan komen. Eventueel kun je hem op een rustig plekje zetten waar katten niet kunnen komen.