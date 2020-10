Het kabinet had sluiting van alle horeca kunnen vermijden

Biljarten met mondkapje en zonder drankje

16 oktober KAPELLE - ,,We mogen gewoon biljarten”, zegt secretaris Frans Hakkaart van BCBK enthousiast. ,,Alleen wel allemaal met een mondkapje op en op anderhalve meter.” De achttien leden van de biljartclub voor de 55-plusser vinden het prima. Ze zijn allang blij dat hun uitjes niet in het water vallen door de coronamaatregelen. ,,We zitten gelukkig niet in een café”, zegt Hakkaart.