Het jaar van Bløf: ‘Zoutelande is onze Penny Lane’

Internist Frans Waltman neemt na 26 jaar afscheid van het Adrz: ‘Je verzamelt alle puzzelstuk­jes om een patiënt beter te maken’

7:00 GOES – Puzzelen is bepaald niet zijn hobby. Althans, niet thuis. Maar in ziekenhuis Adrz in Goes piekerde Frans Waltman zich graag suf over wat er met patiënten mis was en vooral hoe hij die samen met zijn collega’s beter kon maken. Kon, want na 26 jaar neemt hij afscheid van de intensive-care. En dat valt hem zwaar.