Het is weer zover: lekker happen aan de truck

Gitarist en bandleider Stefan Siwabessy uit Middelburg: 'Waylon zoekt altijd de rand op'

7:44 LISSABON - Stefan Siwabessy uit Middelburg is al jaren gitarist en bandleider van Waylon. Toch staat hij donderdag bij de halve finale van het Eurovisie Songfestival niet op het podium. Hij is wel in Lissabon.