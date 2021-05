Het is te druk in de winkelstraten

Als een stad onder de coronacrisis geleden heeft, is het wel Sluis. Winkel- en restauranteigenaren zijn samen miljoenen euro’s aan omzet misgelopen, vooral omdat Belgen massaal wegbleven. Het slot is sinds woensdag weer enigszins van de deur. Dat was zondag, traditiegetrouw dé Belgendag in Sluis, goed te merken. Een gevoel van opluchting hing in de straten.