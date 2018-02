Het is nu of nooit voor de Zeeuwse ijsclubs

KRABBENDIJKE - De Zeeuwse ijsclubs kunnen wel een opsteker gebruiken. Omdat de vorige vorstperiode van (te) korte duur was, is nu alle hoop gevestigd op de 'Russische beer'. In Krabbendijke wordt woensdagavond begonnen met het onder water zetten van het parkeerterrein, maar ook op andere plaatsen in Zeeland hopen ze binnenkort eindelijk de ijzers onder te kunnen binden.

Een beetje natuurijs kunnen de ijsverenigingen wel gebruiken. Als er niet geschaatst kan worden, is het lastiger om leden en vrijwilligers vast te houden. Ook komen er geen inkomsten binnen uit bijvoorbeeld de verkoop van koek en zopie. Als er in Oosterland geschaatst kan worden zou dat een primeur zijn. ,,We hebben nu vijf jaar een echte schaatsbaan, maar hij is nog nooit gebruikt'', vertelde Thijs Bal van ijsclub Winterleven tijdens de vorige vorstperiode.

Ook bij ijsclub de Scheve Schaats in Sluiskil houden ze de weerberichten nauwlettend in de gaten zodra het flink gaat vriezen. ,,We zijn voorbereid, onze baan staat altijd onder water.''

Koufront

Alle hoop is gevestigd op de Russische beer, een enorm koufront vanuit Siberië. ,,We bevinden ons dezer dagen in de tweede koude periode van deze winter'', meldt weerbureau Weerplaza. ,,En het wordt nog kouder maar de Russische beer breekt pas in het weekend los.''