‘Het is leuk om leraar te zijn’

UPDATE 9.57 uur ‘Brand’ op schip aan kade Schel­de-Rijnkanaal blijkt smeulende accu

9:57 RILLAND - De brandweer is vanochtend uitgerukt voor een smeulende accu op een schip in het Schelde-Rijnkanaal bij Rilland. Eerst werd uitgegaan van een brand in de machinekamer.