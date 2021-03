Het is gelukt: ‘Watersnoodramp’ staat alsnog in Van Dale

Weer even thuis Denise de Waal is weer even thuis in Terneuzen: ‘Mijn deur staat nog altijd voor iedereen open’

23 maart TERNEUZEN - Eerder deze week was het een feestelijke bedoening bij de familie de Waal uit Terneuzen. Op 17 maart was het namelijk de 54e trouwdag van Adja en Jan de Waal. Een dag, waar ook hun drie kinderen nauw bij betrokken waren. Het hele gezin woont al tientallen jaren lang in Terneuzen en is nog net zo hecht als in de jonge jaren van de kinderen.