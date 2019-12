Het is even oorlog in de Nieuwpoortstraat in Brouwershaven. Pantservoertuigen, een Sherman-tank, een jeep en een paar Harley-Davidsons staan achteraf geparkeerd. Binnen in de monumentale schuur klinkt gekreun en gekerm. Er is een noodhospitaal ingericht. Artsen met bebloede jassen verbinden gewonde militairen. Er wordt een meisje op een brancard binnengebracht. Haar handtas heeft ze tussen haar handen geklemd. Dit is nog geen leger in een overwinningsroes.