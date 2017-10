Het is een komen en gaan van Zeeuwse burgemeesters

Commissaris van de Koning Han Polman heeft het er maar druk mee. Sinds zijn aantreden in Zeeland in maart 2013 heeft hij al twaalf nieuwe burgemeesters en waarnemend burgemeesters beëdigd. Met slechts dertien gemeenten is dat opmerkelijk veel.

Zeker de laatste maanden lijkt het wel of de Zeeuwse gemeenten vaker van burgemeester wisselen dan voetbalclubs van trainer. In de vier jaar na de laatste herindeling (2003-2007) werden slechts vijf burgemeesters benoemd, inclusief de drie van de nieuwe Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Karla Peijs beëdigde in de zes jaar waarin zij commissaris van de Koningin was (2007-2013) negen burgemeesters, onder wie drie waarnemers. En nu, in het tijdperk-Polman, dus al twaalf wisselingen (onder wie vijf waarnemers) in 4,5 jaar.

Vooral op de Bevelanden gaat het hard. Anton Stapelkamp is de laatste van de vijf die drie jaar geleden nog de regio bestierden. Jan Huisman (Reimerswaal) en Jaap Gelok (Borsele) gingen met pensioen, Henny van Kooten (Noord-Beveland) en René Verhulst (Goes) werden elders burgemeester. Ook in Sluis, Tholen en Vlissingen werd de afgelopen jaren de ambtsketen overgedragen.

Volgens Polman berusten de vele wisselingen op toeval. ,,Elke situatie staat op zichzelf. Een burgemeester gaat met pensioen of besluit na verloop van tijd zelf een stap te zetten. Nu komt het in Zeeland toevallig allemaal even samen."

Piekmoment

De commissaris van de Koning beschouwt dat niet als zorgelijk. ,,Het is voor het openbaar bestuur altijd goed dat er doorstroming is en soms zie je daarin een piekmoment. Daar lijkt nu sprake van te zijn."

Elke wisseling kan invloed hebben op de samenwerking tussen overheden, constateert hij. ,,Samenwerking is altijd gefundeerd op meerjarenafspraken, maar het is absoluut zo dat mensen het verschil maken. Je bouwt toch iets met elkaar op. Maar ook in samenwerkingsverbanden is het soms goed dat er nieuwe mensen met nieuwe ervaringen komen."

In Goes koos Polman recent nadrukkelijk voor een waarnemend burgemeester, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Zo kunnen de nieuwe raadsleden zelf aangeven wat voor een burgemeester zij voor ogen hebben.

Ook Kapelle krijgt waarschijnlijk een waarnemer, bevestigt Polman. ,,Ik ga open het overleg in met de gemeenteraad, maar het ligt niet voor de hand dat een hele procedure wordt opgestart in de aanloop naar de verkiezingen."