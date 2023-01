‘Het is een bouwpakketje’, maar dan net zo groot als de sluizen van het Panamakanaal

Onrust bij cliënten en gemeenten over stoppen met vervanging bij ziekte door Zorgstroom

Een brief die Zorgstroom begin dit jaar naar cliënten op Walcheren stuurde heeft gezorgd voor verontwaardiging bij cliënten, maar ook bij bestuurders. In de brief, die iedereen die huishoudelijke hulp afneemt op Walcheren heeft gekregen, staat te lezen dat er bij ziekte alleen nog voor vervangende hulp in de huishouding wordt gezorgd als cliënten dat zelf aangeven.

20 januari