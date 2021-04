Het is drukker in de Westerscheldetunnel, maar niet zo druk als voor corona

video Terrassen in Zeeland snel vol: ‘Al gaat het sneeuwen, dan nog blijven wij hier zitten’

28 april GOES - De terrassen zijn open, en dat was vanmiddag direct te merken. In Sluis waren de meeste terrassen aan het begin van de middag al vol zodra het kon. Ook in andere Zeeuwse plaatsen stroomde het publiek toe. ,,We hebben wat in te halen, dus dan maar gelijk twee keer op één dag.”