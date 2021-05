Het is de kunst om mensen te laten vertellen

,,Samen met mijn hond Blacky maak ik elke dag een wandeling. Ik houd van wandelen. Ook samen met mijn vrouw Jannie wandel ik veel. Maar we gaan ook veel op reis. Dan gaan we eropuit en bezoeken vrienden en familieleden door het hele land. We hebben geen kinderen. We zijn namelijk op latere leeftijd getrouwd. We reizen best veel met de trein. Ik houd van treinen en reizen met de trein. Vroeger had ik ook een modelspoorbaan. Nu niet meer. Maar ik heb nog wel enkele modeltreinen thuis staan. Ik ben sinds kort gepensioneerd. Ik werkte 27 jaar en vier maanden op de administratie bij PMC Woonwinkel met vestigingen in Bergen op Zoom, Goes en Kruiningen. Dat was leuk en interessant werk.”