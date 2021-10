Het is de honderste geboortedag van Hans Warren. ‘Een monumentje voor Hans zou niet verkeerd zijn’

We kunnen de Warrenwandeling lopen rond Borssele, zo’n vijftien kilometer met als extraatje panelen met gedichten waar de route over de Westerscheldedijk voert. In Middelburg hebben ze een straat aan hem gewaagd. Goes komt niet verder dan een Hans Warrenpad. Dat loopt dan weer wel vanaf het Pykeswegje, waar hij een leven lang woonde, naar de Verdilaan. Het is een nogal schrale oogst voor een schrijver die ruim een halve eeuw lang Zeeland literair op de kaart zette. En ja, we vergeten bijna het gedicht ‘Thuiskeer in Zeeland’ aan de Deesche Watergang bij Kattendijke.