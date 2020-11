Het is bijna stil geworden op de Zeeuwse podia: ‘Je weet niet meer waar je aan toe bent’

Wie in Zeeland dit weekend een voorstelling of een optreden wilde bezoeken, had weinig keus. Vrijdagavond speelde het Jasper Blom Quintet op uitnodiging van Muziekpodium Zeeland in ’t Beest in Goes. Zondagmiddag was pianist Matthieu Idmtal te gast bij ConcertenVlissingen in de Sint Jacobskerk. Heel veel meer smaken waren er niet.