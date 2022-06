Het is bijna begonnen! Maar nu al wordt volop genoten van Concert At Sea

André van Duin en Janny van der Heijden meren aan in Arnemuiden voor televisie­pro­gram­ma

ARNEMUIDEN - In het diepste geheim meerden André van Duin en Janny van der Heijden woensdag aan in Arnemuiden. Tenminste, dat was de bedoeling. ,,Geheim? Dat lukt niet in Arnemuiden!”

21:18