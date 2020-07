Het is bijna augustus, daar zijn de wespen

Ongediertebestrijders hebben het deze weken razend druk, vooral met het opruimen van wespennesten. B&E Plaagdierbeheersing ruimde dinsdag het wespennest in het huis van Santien Drooger op. Het bedrijf heeft klanten van Rotterdam tot Zeeuws-Vlaanderen. ,,De drukte is vroeger begonnen. Meestal zitten we rond deze periode in de aanloop naar de piek, maar ik heb het idee dat we de piek nu al beleven”, zegt mede-eigenaar Eduard van Oeveren. ,,We ruimen elke dag tien á vijftien nesten op. De nesten zitten voornamelijk onder dakgoten en onder dakpannen. We spuiten er gif in, daarna roeit het nest zichzelf uit.”