Het is april dus hebben zij hun caravan opgehaald uit de stalling: ‘Heerlijk, we mogen weer’

Nee, ver hoeven ze niet te rijden. ,,Een kilometer of zeven, naar Grijpskerke”, vertelt Rob. ,,Daar staan we al jaren; een prachtige stek.” Samen met Matthijs is hij ’s ochtends vroeg van huis gegaan. ,,Vandaag begint het opbouwen.” Stap 1 is gezet: de caravan is uit de stalling Ziel en Wiel in Serooskerke.