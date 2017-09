Het is 5 voor 12 voor Film by the Sea

VLISSINGEN - Op feestelijke wijze werd vrijdagavond Film by the Sea ingeluid. Achter de schermen moet het festival echter hard knokken om overeind te blijven. ,,De ondergrens is wel bereikt."

Zeeuwse glitter en glamour bij de galaopening van de 19e editie van Film by the Sea. Een kleine 2000 gasten trotseerden in galajurk of smoking het barre weer om zich tegoed te doen aan bubbels en hapjes. En om getuige te zijn van de wereldpremière van 'In Blue'.

Het uiterlijk vertoon - Zeeland op z'n chicst - hóórt bij het begin van Film by the Sea. Het is ook het vernis dat verhult dat het filmfestival door alle bezuinigingen inmiddels behoorlijk is uitgekleed, ontdaan van de meeste toeters en bellen. Het krimpende budget, door teruglopende subsidies en afhakende sponsors, vergt in toenemende mate kunst- en vliegwerk.

Enquete poll Film by the Sea moet blijven Eens

Oneens Film by the Sea moet blijven Eens (63%)

Oneens (37%)

,,Wij kunnen het ons niet permitteren dat het nog verder naar beneden gaat", zegt festivaldirecteur Leo Hannewijk. ,,De ondergrens is wel bereikt. Het is echt 5 voor 12 en dat betekent dat we alle hens aan dek moeten hebben. Maar we zijn nog niet zo terneergeslagen dat we denken: het festival gaat verloren. Wij zijn positief gestemd om eendrachtig een mooie toekomst voor Film by the Sea te garanderen."

Subsidie

Cruciaal is de rol van de gemeente Vlissingen. Die bouwt haar subsidie - ooit 120.000 euro per jaar - in stappen af. In 2019 is het helemaal gedaan. Er komt wel een festivalpot waar organisaties een beroep op kunnen doen. ,,Wij hebben echt goede hoop dat we daar een substantieel deel van krijgen", zegt Hannewijk. ,,De gemeente ziet de waarde van het festival. Ik denk dat ze het niet zomaar laten lopen."

Hannewijk heeft al veel moeten schrappen. ,,We kunnen niet meer zoveel filmmakers en gasten uitnodigen. Daar hebben we een rem op gezet. Oud-juryleden kunnen we ook niets meer aanbieden. Toch blijven ze komen. Dat zegt wel iets over hun binding met het festival."

Ook zijn er dit jaar geen concerten meer in de hal. ,,De vraag is of dat een groot verlies is. Natuurlijk was dat leuk, maar we zijn geen muziekfestival. Wij richten ons op films en schrijvers."

Promotie

Het festival zou veel meer willen doen aan promotie buiten de provincie. ,,Als je naar de toekomst kijkt, is het noodzakelijk om te investeren in een nog groter bereik, als dat tot gevolg heeft dat er meer mensen komen. Dat maakt het festival ook weer financieel sterker. De kosten gaan soms voor de baat uit."