Het huis van Sjaak en Annet staat te koop. ‘Het is echt zo’n buurtje waar je voor elkaar zorgt en lief en leed met elkaar deelt.’

,,Wij woonden in de Violenstraat in een huurhuisje en door deze straat fietste ik altijd naar de stad. Als ik langs dit huis reed, dacht ik altijd: ‘Hier wil ik zó graag wonen. Dat zou ik zo leuk vinden’. Ik denk dat het ook te maken had met het geoliede hout, want daar houd ik heel erg van. Dat hebben we trouwens nooit veranderd, dat heeft dit huis nog steeds. Maar goed, op een gegeven moment fietste ik door de straat en zag ik een heel klein papiertje op het raampje naast de voordeur: Te koop. Ik werd helemaal warm en zenuwachtig. Ik kreeg echt de kriebels en heb dezelfde dag nog aangebeld. We mochten binnenkijken en hebben een gesprek gehad. Vervolgens moesten we natuurlijk goed nadenken of we wel een huis konden kopen. Dat was heel spannend in die tijd. Maar we hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben het gekocht. En toen was het ineens van ons en woonden we in een droomhuis.”