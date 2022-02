Het huis van Elly staat te koop: ‘Ik hoop dat hier weer leven in de brouwerij komt’

Elly en Cees van Rij droomden als kind al van een huis op het platteland. ,,Mijn man en ik leerden elkaar kennen toen ik 15 was en hij 17”, vertelt Elly (70). ,,Toen zeiden we al tegen elkaar: ‘Later gaan we buitenaf wonen.’” Ze waren de vijftig al gepasseerd toen ze hun jeugddroom lieten uitkomen door het huis in de polder te kopen. Nu mag iemand anders zijn droom in vervulling laten gaan, want het huis staat te koop.

,,We werden niet zozeer verliefd op het huis, maar wel op de plek. In 2004 zagen we dit huis in de krant staan, maar er stond geen adres bij, alleen dat het in de buurt van ’s Gravenpolder was. We dachten dat we het wel zouden herkennen van de foto als we er langs reden. We hebben heel de polder doorkruist, maar we konden het niet vinden. De volgende dag heb ik de makelaar gebeld en ben ik samen met mijn zoon gaan kijken. Mijn man moest die dag werken, maar ik heb hem gebeld en tegen hem gezegd: ‘Dit is het. Dit is de plek.’ We zijn in de voormalige koeienstal gaan wonen. Of beter gezegd: op de plek waar eerst de koeienstal stond, want die is tegen de vlakte gegaan.”