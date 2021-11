Het hoge woord is eruit: Vlissingen was de grootste slavenstad van ons land

Jeugddeten­tie en taakstraf geëist voor ‘grapje’

MIDDELBURG - ,,Het hele gedoe op de 27e november vorig jaar in Goes was een grapje”, probeerde de 19-jarige Terneuzenaar K. R. de rechtbank donderdag uit te leggen. Maar wel of geen grapje, officier van justitie Wilfred Suijkerbuijk eiste zestig dagen jeugddetentie, waarvan vijfenvijftig voorwaardelijk en een taakstraf van zestig uur tegen hem. ,,Voor een straatroof”, maakte Suijkerbuijk nog maar eens duidelijk.

