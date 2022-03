,,Die vraag krijgen we inderdaad vaak. Dit is het mooiste plekje van Goes. Iedereen verklaart ons voor gek dat we hier weggaan. Maar Hans is opgegroeid aan de Reigerstraat en we hebben altijd tegen elkaar gezegd: ‘Als dat huis vrijkomt, gaan we daar wonen.’ En dat gebeurde. Ik hoorde het van m’n vroegere buurmeisje. Zij woont daar nog steeds, in het huis van haar ouders en wist dat we daar graag wilden wonen. Dus ja, je moet de kans krijgen en die kwam eerder dan we hadden verwacht. Het oude huis aan de Reigerstraat wordt afgebroken en we gaan een nieuwe bungalow laten bouwen. Dus straks wonen we in een gloednieuw huis op een oude, vertrouwde plek.”