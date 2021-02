Het gebrek aan perspectief in coronatijd sloopt mij

Minder Zeeuwse coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen Adrz en ZorgSaam

11:52 GOES / TERNEUZEN - Het aantal Zeeuwen dat bij de ziekenhuizen ZorgSaam en Adrz voor corona wordt behandeld is de afgelopen week sterk afgenomen, van 34 naar 23. In Zeeland worden daarnaast nog 6 covidpatiënten uit andere provincies behandeld.