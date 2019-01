Het gaat weer sneeuwen in Zeeland

VLISSINGEN - Het gaat vanaf komende nacht weer sneeuwen. De eerste sneeuw zal volgens Weerplaza vallen in Zeeland. Vanuit het zuidwesten schuift het gebied met sneeuw langzaam over het land.

Rond 10 uur ligt de voorste sneeuwgrens halverwege het land. In de middag zijn ook Groningen en Friesland aan de beurt. De sneeuwval is over het algemeen licht, maar kan wel een paar uur aanhouden. Op de meeste plaatsen valt zo’n 1 tot 3 centimeter sneeuw bij temperaturen tussen 0 en 2 graden. In het zuidoosten van het land valt de meeste sneeuw.

In de middag wordt het in het zuidwesten weer droog. In Zeeland wordt het dan een paar graden warmer.

Verkeersproblemen

Door de sneeuw wordt het in de loop van de dag op veel plaatsen glad. Het verkeer moet rekening houden met extra reistijd. In het zuiden en zuidwesten zal de ochtendspits waarschijnlijk al hinder ondervinden van de sneeuw. In de rest van het land komt de sneeuw pas na de spits.